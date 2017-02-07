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Экспорт продукции машиностроения из Свердловской области в КНР вырос в 2,5 раза

Новости Урала
7 февраля, 12:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Больше всего выросли поставки механического, электрического оборудования и оптических аппаратов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на заседании правительства Свердловской области.

По его словам, сейчас уже есть первые результаты, отразившиеся на ситуации в реальном секторе экономики по итогам "Иннопрома-2016" и Российско-Китайского ЭКСПО, которые состоялись в июле 2016 года в Екатеринбурге.

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"Так, доля КНР в общем объеме товарооборота Свердловской области увеличилась почти на 10% к уровню 2014 года (с $802,7 млн до $860,6 млн). Этот прирост был обеспечен в первую очередь предприятиями машиностроительного комплекса, объем экспорта продукции машиностроения в КНР за 3 квартал 2016 года ($26,5 млн) более чем в 2,5 раза выше, чем за весь 2015 год", - сказал он.

Также Орлов отметил, что поставки механического оборудования выросли в 10 раз, электрического оборудования в 4,8 раза, оптических аппаратов более чем в 8 раз. "Именно это оборудование наши предприятия демонстрировали китайским партнерам в рамках "Иннопрома" и Российско-Китайского ЭКСПО", - добавил он.

Как сообщила ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, китайские делегации будут принимать участие в крупных выставках на Урале и в 2017 году. "На Урале реализуются такие крупные международные проекты, как "Иннопром", выставка вооружений Russia Arms Expo, IT-форум, "Большой Урал", которые в 2017 году генконсульство КНР в Екатеринбурге поддержит. В частности, китайская делегация будет активно участвовать в данных мероприятиях, для этого я буду приглашать представителей бизнеса, промышленных предприятий, туристической отрасли КНР посетить с бизнес-миссией Урал", - сказала она.

В 2016 году КНР вышла на второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Страна является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Ранее сообщалось, что первое полугодие 2016 года товарооборот региона с КНР достиг 295 млн долларов, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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