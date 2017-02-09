Мальчики и девочки после инцидента в спецшколе ХМАО будут проживать раздельно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Девочек и мальчиков в спецшколе в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры), где на воспитанника школы заведены дела за насилие над другими детьми, будут содержать раздельно, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов.

Ранее девочки и мальчики учились в одних помещениях.

"Мы считаем необходимым разобщить девочек и мальчиков, исключить возможность их совместного пребывания для того, чтобы снизить риски возникновения каких-то правонарушений по гендерному типу. Следующее, что мы считаем, нужно сделать - обязательно разделить и в мужской, и в женской половине учащихся ребят по возрастным группам, так как те, кто старше, тяготеют к неформальному лидерству, которое не всегда бывает позитивным", - сказал он.

Также Кольцов отметил, что работа учреждения должна быть устроена так, чтобы дети 24 часа находились под надзором. "Работа уже начата, до 1 апреля все изменения вступят в силу", - добавил он.

По словам директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Любови Ковешниковой, сейчас началась работа по формированию возрастных групп. Предполагается, что в каждой из них будет от 11 до 15 человек.

Проблемная спецшкола

Ранее ТАСС со ссылкой на окружное управление СК РФ сообщал, что возбуждены два новых уголовных дела в отношении воспитанника спецшколы в Сургуте за истязания и насилие. В ходе расследования первого уголовного дела - за истязания - были выявлены новые факты преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, он систематически избивал еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги.

Помимо этого, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". По результатам проверки, проведенной по заявлению родителей одного из воспитанников "Специальной учебно-воспитательной школы №2", следователи предъявили обвинение школьнику по статье "Истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и вымогательство", он заключен под стражу.