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Врио губернатора Свердловской области не стал распускать региональный кабмин

Новости Урала
19 апреля, 8:18 дата обновления: 19 апреля, 8:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Куйвашев сообщил, что члены правительства Свердловской области будут работать без приставки и. о. до результатов губернаторских выборов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение не распускать региональное правительство и работать с действующим кабмином до губернаторских выборов, которые, по данным областного избиркома, пройдут 10 сентября - в Единый день голосования. Такое решение было озвучено на заседании регионального правительства с участием Куйвашева.

"Члены правительства Свердловской области будут работать без приставки и. о. до результатов губернаторских выборов", - сказал Куйвашев.

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Врио губернатора подчеркнул, что перед членами правительства Свердловской области стоит задача на ближайшую перспективу укрепить индустриальную и финансовую поддержку региона. "Мы должны с вами нарастить инвестиционную привлекательность и нарастить качество жизни, роста и достатка уральцев. Считаю, что доверие оказано не только мне, но и всем вам - членам моей команды", - сказал Куйвашев.

Он добавил, что по большинству показателей Свердловская область подтвердила свое рейтинговое место в первой десятке лучших субъектов РФ. "Прошу настроиться вас на серьезную и динамичную работу", - сказал Куйвашев.

В сентябре прошлого года свердловское правительство в полном составе уже отправляли в отставку в связи с уходом с должности экс-главы свердловского кабмина Дениса Паслера. Действующий кабинет министров Свердловской области был сформирован только в ноябре 2016 года.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева в качестве главы региона истекал в мае 2017 года.

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