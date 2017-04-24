Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Hannover Messe 2017

Новости Урала
24 апреля, 10:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Врио губернатора Евгений Куйвашев планирует провести в Ганновере серию переговоров о локализации производств на территории области
Поделиться
Материал из 1 страницы
© apn Photo/Joerg Sarbach

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Делегация Свердловской области представит инвестиционный потенциал региона на Международной промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии. Последний раз регион приминал участие в мероприятии в 2014 году, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики главы региона.

Смотрите также

Средний Урал и немецкая Баден-Вюртемберг возобновят сотрудничество после трех лет перерыва
Средний Урал представит инвестиционный потенциал на выставке в Ганновере

"(Врио губернатора Свердловской области) Евгений Куйвашев в составе российской делегации представит на полях выставки Hannover Messe 2017 инвестиционный потенциал Свердловской области и обсудит с немецкими партнерами текущие вопросы промышленной кооперации", - сообщили в департаменте.

По данным ведомства, на стенде Свердловской области будут представлены Артемовский машиностроительный завод "Вентпром", компания "Уралпласт", Екатеринбургский завод специализированных машин "Континент" и др. "Куйвашев планирует провести в Ганновере серию переговоров о локализации производств на нашей территории. Уверен, что этот диалог получит развитие уже в Екатеринбурге на площадке главной промышленной выставки страны. Также, учитывая масштаб Hannover Messe, где к участию заявлено более 6 тыс. экспонентов, деловую делегацию Свердловской области ожидает крайне насыщенная программа работы", - приводит департамент слова министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева.

По итогам 2016 года товарооборот ФРГ с региона превысил $408 млн. Основные позиции в экспорте Свердловской области занимают металлы - 77%, в том числе титан и изделия из него. Из ФРГ в основном поставлялась машиностроительная продукция - 63%. Предприятия Германии - одни из самых активных и успешных участников промышленной кооперации на территории Свердловской области. Среди них BASF, Bayer, EnviroChemie, Linde, Httenes-Albertus Chemische Werke, Siemens, SMS Meer, Wilo и др.

Ганноверская ярмарка остается крупнейшим событием не только в Германии, но и за рубежом. Выставка отражает тенденции мировой экономики, подчеркивая значимость таких направлений, как: ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии, исследования и инновации. Статус партнера Hannover Messe 2017 приняла Польша.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
9
В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
2
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
3
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
4
Мужчина погиб под колесами "Ласточки" на МЦК в Москве
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама