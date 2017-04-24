Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Hannover Messe 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Делегация Свердловской области представит инвестиционный потенциал региона на Международной промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии. Последний раз регион приминал участие в мероприятии в 2014 году, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики главы региона.

"(Врио губернатора Свердловской области) Евгений Куйвашев в составе российской делегации представит на полях выставки Hannover Messe 2017 инвестиционный потенциал Свердловской области и обсудит с немецкими партнерами текущие вопросы промышленной кооперации", - сообщили в департаменте.

По данным ведомства, на стенде Свердловской области будут представлены Артемовский машиностроительный завод "Вентпром", компания "Уралпласт", Екатеринбургский завод специализированных машин "Континент" и др. "Куйвашев планирует провести в Ганновере серию переговоров о локализации производств на нашей территории. Уверен, что этот диалог получит развитие уже в Екатеринбурге на площадке главной промышленной выставки страны. Также, учитывая масштаб Hannover Messe, где к участию заявлено более 6 тыс. экспонентов, деловую делегацию Свердловской области ожидает крайне насыщенная программа работы", - приводит департамент слова министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева.

По итогам 2016 года товарооборот ФРГ с региона превысил $408 млн. Основные позиции в экспорте Свердловской области занимают металлы - 77%, в том числе титан и изделия из него. Из ФРГ в основном поставлялась машиностроительная продукция - 63%. Предприятия Германии - одни из самых активных и успешных участников промышленной кооперации на территории Свердловской области. Среди них BASF, Bayer, EnviroChemie, Linde, Httenes-Albertus Chemische Werke, Siemens, SMS Meer, Wilo и др.

Ганноверская ярмарка остается крупнейшим событием не только в Германии, но и за рубежом. Выставка отражает тенденции мировой экономики, подчеркивая значимость таких направлений, как: ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии, исследования и инновации. Статус партнера Hannover Messe 2017 приняла Польша.