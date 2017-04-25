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Суд в Екатеринбурге отказал бывшему главе Южного Урала Юревичу в рассмотрении жалоб

Новости Урала
25 апреля, 11:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Первая касается ненадлежащего уведомления следствия, вторая - судебного решения о проведении обыска
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался рассматривать жалобы защиты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Первая жалоба касается ненадлежащего уведомления следствия, вторая - судебного решения о проведении обыска, сообщили ТАСС в суде.

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"На основании статьи УПК РФ "Судебный порядок рассмотрения жалоб" судьей Чобитько вынесено постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению в связи с отсутствием предмета обжалования", - уточнили в суде.

По словам адвоката Юревича Игоря Трунова, речь идет о двух жалобах. "Это ненадлежащее уведомление - мы жаловались, что они послали повестки непонятно куда, непонятно в честь чего, обжаловали действия следователя как незаконные. И обжаловали решение суда о проведении обыска", - пояснил он ТАСС.

Ранее сообщалось, что защита Юревича обжаловала в Ленинском суде Екатеринбурга возбуждение уголовного дела о клевете. Сторона защиты выразила несогласие с действиями следователя, касающимися уголовного преследования Юревича за клевету, и сочла эти действия незаконными. Трунов пояснил, что преступление, предусмотренное статьей УК РФ "Клевета", относится к категории преступлений небольшой тяжести, и, согласно закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если прошло два года после совершения им такого преступления.

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Следствие считает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Ему инкриминируют получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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