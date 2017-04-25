Суд в Екатеринбурге отказал бывшему главе Южного Урала Юревичу в рассмотрении жалоб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался рассматривать жалобы защиты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Первая жалоба касается ненадлежащего уведомления следствия, вторая - судебного решения о проведении обыска, сообщили ТАСС в суде.

"На основании статьи УПК РФ "Судебный порядок рассмотрения жалоб" судьей Чобитько вынесено постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению в связи с отсутствием предмета обжалования", - уточнили в суде.

По словам адвоката Юревича Игоря Трунова, речь идет о двух жалобах. "Это ненадлежащее уведомление - мы жаловались, что они послали повестки непонятно куда, непонятно в честь чего, обжаловали действия следователя как незаконные. И обжаловали решение суда о проведении обыска", - пояснил он ТАСС.

Ранее сообщалось, что защита Юревича обжаловала в Ленинском суде Екатеринбурга возбуждение уголовного дела о клевете. Сторона защиты выразила несогласие с действиями следователя, касающимися уголовного преследования Юревича за клевету, и сочла эти действия незаконными. Трунов пояснил, что преступление, предусмотренное статьей УК РФ "Клевета", относится к категории преступлений небольшой тяжести, и, согласно закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если прошло два года после совершения им такого преступления.

Следствие считает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Ему инкриминируют получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).