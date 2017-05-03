Эксперты из Москвы разработают проект нового музея в заповеднике "Аркаим" на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Команда из четырех экспертов из Москвы разработает проект современного музея в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области, который вошел в число победителей грантового конкурса, организованного Благотворительным фондом Потанина. Об этом сообщила ТАСС начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова.
"Мы планировали приезд команды на август - сентябрь, там двое авторитетных архитекторов, один дизайнер и куратор-археолог с большим опытом музейно-выставочной работы. Они создадут проект музея, который расположится в двухэтажном здании, которое было построено еще в 2005 году. Сумма гранта от фонда Потанина - полмиллиона рублей - пойдет на проект этой музейной экспозиции", - сказала собеседница агентства.
Макурова добавила, что на создание проекта предусмотрен один год. "В существующем здании сотрудники создавали все буквально собственными силами из имеющегося оборудования без продуманного освещения и каких-либо мультимедиатехнологий", - отметила она.
Аркаим - укрепленное поселение бронзового века, обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано четыре тысячи лет назад по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткачеством, гончарством, скотоводством.
В 1991 году решением Совета министров РСФСР территория аркаимской долины, а также еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.
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