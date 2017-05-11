Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Резиденты свердловского технопарка нарисуют 3D-портреты посетителей выставки ИННОПРОМ

Новости Урала
11 мая, 13:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Кроме того, гости выставки смогут увидеть бои роботов, которых они предварительно сами соберут

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Резиденты технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область) создадут 3D-портреты посетителей выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Резиденты "Университетского" на выставке будут сканировать лица посетителей и мгновенно их распечатывать на 3D-принтере. Также гости выставки смогут увидеть бои роботов, которых они предварительно сами соберут. Кроме того, все желающие получат возможность пройти экспресс-курсы управления беспилотником, посетить мастер-класс по сборке моделей самолетов, летающих на сотни метров, и совершить экскурсию по технопарку с помощью очков виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Свыше 120 японских компаний примут участие в форуме ИННОПРОМ в Екатеринбурге

В департаменте добавили, что свои наработки на стенде Свердловской области представят 11 резидентов инновационного центра. "Стенд Свердловской области будет представлять собой интерактивную площадку высоких технологий. Все дни работы выставки здесь будет проходить конкурс на лучшую идею и модель изделия, которое можно производить на 3D-принтере для массового использования", - приводятся в сообщении гендиректора технопарка Дениса Скоморохова.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 33 компании-резидента.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама