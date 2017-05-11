Резиденты свердловского технопарка нарисуют 3D-портреты посетителей выставки ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Резиденты технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область) создадут 3D-портреты посетителей выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Резиденты "Университетского" на выставке будут сканировать лица посетителей и мгновенно их распечатывать на 3D-принтере. Также гости выставки смогут увидеть бои роботов, которых они предварительно сами соберут. Кроме того, все желающие получат возможность пройти экспресс-курсы управления беспилотником, посетить мастер-класс по сборке моделей самолетов, летающих на сотни метров, и совершить экскурсию по технопарку с помощью очков виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что свои наработки на стенде Свердловской области представят 11 резидентов инновационного центра. "Стенд Свердловской области будет представлять собой интерактивную площадку высоких технологий. Все дни работы выставки здесь будет проходить конкурс на лучшую идею и модель изделия, которое можно производить на 3D-принтере для массового использования", - приводятся в сообщении гендиректора технопарка Дениса Скоморохова.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 33 компании-резидента.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.