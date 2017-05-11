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Еще 30 домов могут оказаться в зоне подтопления в течение дня в Ишиме

Новости Урала
11 мая, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Население оповещено, у людей есть возможность вывезти имущество на заранее подготовленные склады, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Подтопление еще около 30 домов может произойти в течение дня в городе Ишиме Тюменской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор региона Владимир Якушев.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Ишиме из-за паводка введен режим ЧС

Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметки

На Среднем Урале ограничено транспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за паводка

"Еще порядка 30 домов может попасть в зону подтопления в течение этого дня", - сказал он.

"Все необходимые мероприятия проводятся, население оповещено. У людей есть возможность вывезти имущество на заранее подготовленные склады", - добавил Якушев. Губернатор отметил, что региональные и муниципальные власти своими силами справятся с последствиями паводка.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Абатском, Ишимском и Казанском муниципальных районах Тюменской области из-за резкого подъема воды в реке Ишим. По данным МЧС, в зоне подтопления оказалось более 100 домов, примерно пятая часть из них - нежилые. Эвакуированы более 400 человек, в том числе более 100 детей.

Президент России Владимир Путин поручил МЧС и властям Тюменской области сосредоточиться на создании условий временного размещения пострадавших от паводка в этом регионе.

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