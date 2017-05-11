Данные с гидроузлов Казахстана, связанных с Ишимом, есть в открытом доступе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая /ТАСС/. Казахстанские специалисты в открытом доступе размещают данные о паводковой ситуации на реке Ишим. В частности, Казгидромет ежедневно представляет соответствующую информацию, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водных ресурсов Минсельхоза Республики Казахстан.

Ранее в четверг губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что в регионе не получали оповещения от Казахстана о возможном подъеме воды в реке Ишим из-за сброса воды в Сергеевском водохранилище на территории соседнего государства.

По его словам, оперативная информация не предполагала, что "за практически четыре дня будет сброшен огромный объем воды, который и повлиял на то, что река Ишим серьезно вышла из берегов и угрожает городу".

"Есильская бассейновая инспекция в связи с аномальным режимом проходящего паводка на территорий Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, а также со значительными объемами стока в Российскую Федерацию через Сергеевский гидроузел, предпринимает меры, исключающие вредное воздействие паводковых вод. Казгидромет ежедневно представляет соответствующую информацию по расходам с Сергеевского и Петропавловского гидроузлов, а также по гидропосту Долматово", - подчеркнули в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей.

Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим снизился на 3 см и составляет 976 см. В Ишиме и Ишимском районе подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков, свыше 100 жилых домов, эвакуированы 420 человек.