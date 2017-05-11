Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Данные с гидроузлов Казахстана, связанных с Ишимом, есть в открытом доступе

Новости Урала
11 мая, 18:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая /ТАСС

В Минсельхозе республики в ответ на заявление губернатора Тюменской области сообщили,, что казахстанские специалисты в открытом доступе размещают данные о паводковой ситуации на реке Ишим

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая /ТАСС/. Казахстанские специалисты в открытом доступе размещают данные о паводковой ситуации на реке Ишим. В частности, Казгидромет ежедневно представляет соответствующую информацию, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водных ресурсов Минсельхоза Республики Казахстан.

Ранее в четверг губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что в регионе не получали оповещения от Казахстана о возможном подъеме воды в реке Ишим из-за сброса воды в Сергеевском водохранилище на территории соседнего государства.

По его словам, оперативная информация не предполагала, что "за практически четыре дня будет сброшен огромный объем воды, который и повлиял на то, что река Ишим серьезно вышла из берегов и угрожает городу".

"Есильская бассейновая инспекция в связи с аномальным режимом проходящего паводка на территорий Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, а также со значительными объемами стока в Российскую Федерацию через Сергеевский гидроузел, предпринимает меры, исключающие вредное воздействие паводковых вод. Казгидромет ежедневно представляет соответствующую информацию по расходам с Сергеевского и Петропавловского гидроузлов, а также по гидропосту Долматово", - подчеркнули в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей.

Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим снизился на 3 см и составляет 976 см. В Ишиме и Ишимском районе подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков, свыше 100 жилых домов, эвакуированы 420 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
3
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинства
4
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
5
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
6
ТВ Болгарии прокомментировало публикации о посещении Крыма участником "Евровидения"
7
Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%
Темы дня
Загрузка...
Реклама