Суд примет решение о заочном аресте экс-губернатора Юревича в закрытом режиме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга примет решение о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.
"Заседание началось, до этого стороны знакомились с документами. Суд будет рассматривать ходатайство о заочном аресте Юревича в закрытом режиме. Журналистов обещали пустить на оглашение (решения)", - сказали в суде.
Судья принял решение отложить рассмотрение ходатайства следствия до 14:00 мск. "Решили отложить на час, до 14:00 мск, в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов", - сказали в суде.
Ранее сообщалось, что ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, поступило Ленинский райсуд и будет рассмотрено 12 мая. По мнению адвоката Юревича, следователь намерен добиться заочного ареста для обращения в Интерпол о розыске Юревича. Сейчас бывший губернатор проходит обследование в Лондоне, и, по словам защитника, врачи не позволяют ему перелеты.
Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого замглавы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из-за нарушений при подаче документов из списка Российской партии пенсионеров за справедливость).
Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получения взяток на общую сумму более 70 млн рублей.