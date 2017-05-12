Прокуратура начала проверку из-за попадания птицы в двигатель летевшего в Турцию самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Свердловская транспортная проверка начала проверку из-за попадания птицы в двигатель самолета "Уральских авиалиний", который выполнял рейс из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с попаданием птицы в воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии". На борту находилось 8 членов экипажа, 220 пассажиров. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в пятницу в двигатель самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс № U6- 3725 "Екатеринбург - Анталья", попала птица, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета.

"В 14.15 местного времени (12:15 мск) пассажиры отправлены в Турцию на резервном воздушном судне авиакомпании", - добавили там.

По данным пресс-службы авиакомпании, изначально самолет должен был вылететь в Турцию в 02:00 мск 12 мая. На время ожидания замены самолета пассажиров разместили в гостинице.