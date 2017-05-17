Посевная кампания на Урале идет опережающими темпами, несмотря на снегопады и морозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Посевная кампания на территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей идет опережающими темпами вопреки морозам и майским снегопадам, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службах региональных правительств. Стабильная паводковая ситуация в этих уральских регионах также плодотворно сказалась на посевной кампании, добавили там.

"За последние несколько дней темпы посевной кампании в Челябинской области по отношению к прошлому году увеличились на 3%: в 2016 году яровой сев на эту же дату был проведен на 30% от запланированной площади. В текущем году весна холоднее, чем в прошлом, а осадков в мае выпало больше обычного. Тем не менее все посевные работы планируется выполнить вовремя, оптимальный срок сева яровых культур для Южного Урала - с 10 мая по 10 июня", - сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Ранее сообщалось, что в мае в ряде уральских регионов выпал снег, похолодало до - 4 градусов.

Опережающими темпами идет посевная кампания и в Курганской области. "В этом году мы планируем посеять 1,3 млн га яровых, как и в прошлом году. На данный момент посеяно 323 тыс. га - 24,3% от плана, что на 1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Прирост за сутки 64 тыс. га - мы выполняем задачу, поставленную губернатором", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на опережающих темпах посевной кампании в Курганской области складывается и стабильная паводковая ситуация. "В прошлом году многие посевные площади были подтоплены паводковыми водами и туда можно было добраться только на моторной лодке. Этого негативного фактора в этом году нет, и мы настроены оптимистично - в некоторых регионах сев яровых может быть завершен уже 25 мая", - отметил собеседник агентства.

Нет отклонений от плана по севу яровых и в Свердловской области. "Посевные работы идут в соответствии с планом: в Ирбитском, Сысертском районах области позволили посеять зерновые и кормовые культуры на 71%, в Богдановиче - на 62%. Многие хозяйства области, которые имеют небольшие площади, уже завершили посевные работы. Ход посевной кампании держит на особом контроле врио губернатора Евгений Куйвашев", - сказали в департаменте информации губернатора, добавив, что посевная площадь в Свердловской области в этом году составит не менее 800 тыс. га.

По словам ректора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), академика РАН Ирины Донник, похолодание не сильно отразилось на ходе посевной кампаний, так как стоит достаточно сухая погода. "Это позволяет вести сев сельхозкультур. Конечно, не обходится без осложнений, но они незначительные. Сейчас нужно завершить посевную кампанию в сжатые сроки, так как с заморозками влага стала уходить с полей, и поэтому нужно успеть засеять сельхозкультуры до возникновения неблагоприятных факторов", - отметила Донник.