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Суд 19 мая рассмотрит апелляцию прокурора на отказ в аресте экс-губернатора Юревича

Новости Урала
18 мая, 15:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 мая отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд в пятницу, 19 мая, рассмотрит апелляцию прокурора на отказ Ленинского районного суда Екатеринбурга в заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

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"Свердловский областной суд 19 мая рассмотрит апелляционное представление прокурора на определение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отказе в избрании в отношении Юревича меры пресечения в виде заочного ареста. Заседание назначено на 14:30", - сказала собеседница агентства.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 мая отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области.

Дело экс-губернатора

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя главы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, которые он брал за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

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