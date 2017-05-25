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Власти Челябинска не видят оснований для запрета проведения фестиваля красок

Новости Урала
25 мая, 15:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая./ТАСС

Ранее миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на соответствие российскому законодательству

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© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая./ТАСС/. Администрация Челябинска не будет мешать проведению Всероссийского фестиваля красок в городе, поскольку для этого нет оснований. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь городского главы Владимир Сафонов.

Ранее миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на соответствие российскому законодательству.

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"Приходили к нам организаторы, жители Санкт-Петербурга, которые проводят по всей стране Всероссийский фестиваль красок. Подтвердили, что обеспечат безопасность мероприятия, что будет скорая помощь дежурить, что краски гипоаллергенные, поэтому мешать проведению фестиваля у нас оснований нет. От слова "холи" они отошли, чтобы это не ассоциировалось с индийской культурой. Для них это просто бизнес-проект", - сказал он, добавив, что в администрацию епархия не обращалась.

В прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, куда было передано обращение епархии, сообщили, что продолжают проведение проверки. "Сегодня вызваны собственник торгово-развлекательного комплекса, в котором планируется проводить мероприятие, организаторы, запрошены документы. Выясняется, что это за мероприятие, формат его проведения, вопросы обеспечения безопасности. По окончанию проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в ведомстве.

По данным Челябинской епархии, "организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи". Представители РПЦ попросили "во избежание большой беды дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне".

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