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Власти Свердловской области заявили об отсутствии дефицита лекарств для пациентов с ВИЧ

Новости Урала
3 июня, 16:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июня. /ТАСС

В Минздраве региона сообщили, что пациенты областного центра СПИД ежемесячно получают необходимые лекарства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пациенты Свердловского областного центра СПИД ежемесячно получают необходимые лекарства, сообщили в субботу ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Екатеринбурге есть проблемы с доступностью антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ. Прокуратура Свердловской области начала проверку, ситуацию на контроль взял Минздрав РФ.

"Пациенты Свердловского областного центра СПИД в ежемесячном режиме получают необходимые лекарства, и нет ни одного случая отказа в получении лечения или обследования. Просто раньше мы могли выдавать препараты на три месяца, а сейчас выдаем на месяц. Конечно, это иногда неудобно нашим пациентам, но это те трудности, которые можно преодолеть", - сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Там отметили, первые поставки препаратов начались с 17 апреля, и на данный момент за счет централизованных закупок получены препараты на сумму более 448,6 млн рублей, дополнительно за счет средств областного бюджета закуплены препараты на 29 млн рублей. "Также закуплены тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции, включая мониторинг эффективности лечения на сумму более 236 млн рублей, половина из которых - за счет областного бюджета. Поставки продолжаются, до конца июня в Свердловскую область будет поставлена вся заявленная на полугодие линейка препаратов", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по данным Свердловскстата, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области выросло почти на 10% в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С января по март 2017 года зарегистрировано 828 заболевших, среди которых 15 детей в возрасте до 14 лет. В I квартале 2016 года было зарегистрировано 756 случаев заболевания ВИЧ- инфекцией.

В Екатеринбурге инфицировано 27 тыс. человек - это 1,8% от всего населения города. По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрея Юровских, в регионе проживают более 68 тыс. ВИЧ-инфицированных.

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Ситуация с ВИЧ в Свердловской области
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