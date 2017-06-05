Электроснабжение после урагана на Урале будет восстановлено 6 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное в результате ураганного ветра на Урале, будет восстановлено в течение следующих суток, сообщил министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов. С 3 июня без света остаются более 1,3 тыс. домов, в которых проживают около 5 тыс. человек.

"В течение следующих суток, то есть 6 июня, на всех объектах будет восстановлено централизованное энергоснабжение, необходимы еще сутки на подключение домов в ряде населенных пунктов - это Староуткинск и Нижний Тагил", - сказал Смирнов на заседании оперативного штаба, отметив, что для ремонтных работ были задействованы дополнительные силы с территории Пермского края, Челябинской и Тюменской областей.

По словам и. о. начальника свердловского управления МЧС Сергея Щербакова, на 12:00 местного времени (10:00 мск) в Нижнем Тагиле без электроэнергии вторые сутки остается 1332 дома с населением более 5 тыс. человек. Ранее власти Свердловской области сообщали, что без света остаются более 4 тыс. жителей.

По данным властей, ураганным ветром в городе Серов разрушена крыша школы, на восстановление требуется около 4 млн рублей. "До сих пор продолжается подсчет ущерба, точные цифры будут позже", - сказал ТАСС первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда 100 млн рублей на ликвидацию последствий урагана.

3 июня мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале привели к массовым отключениям электричества. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске в Свердловской области, там был введен режим ЧС.

В результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.