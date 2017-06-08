Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музеи Московского Кремля готовят выставки в Калининграде и Челябинске

Новости Урала
8 июня, 14:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

Договор о выставках в Челябинске планируется заключить предстоящим летом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля планируют организовать выставки в Калининграде и Челябинске. Об этом сообщила ТАСС директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

"В сентябре у нас будет выставка в Калининграде, посвященная морю. Это проект совершенно новый, который мы делаем специально для Калининграда. Выставка будет связана с морскими путешествиями, с присоединением западных земель к российскому государству и, конечно, с янтарем", - сказала Гагарина.

Она добавила, что в настоящее время идут переговоры с региональными властями об организации выставок в Челябинске. "В Челябинске на протяжении семи лет, раз в год мы будем организовывать выставки, а уже какие это будут выставки, мы обсудим с правительством Челябинской области дополнительно. Но это будет очень скоро, подписывать этот договор мы будем буквально этим летом", - пояснила собеседница агентства.

По словам Гагариной, вывозить экспонаты кремлевского собрания "хрупкие, с высокой страховкой" опасно, поэтому к принимающим площадкам Музеи Московского Кремля предъявляют особые требования. "Мы каждый год организуем несколько выставок в регионах и стараемся, чтобы это было чаще, но, чтобы принять наши экспонаты, нужны определенные условия. И все те музеи, с которыми мы работаем, один раз делают необходимые для нас витрины, организуют ту систему безопасности, которая нам нужна, поэтому, если мы с кем-то начинаем работать, то работаем потом регулярно. В этом году мы делали выставки в Туле, в Самаре, сейчас приехали в Екатеринбург", - уточнила она.

Ранее ТАСС сообщал, что Музеи Московского Кремля в честь 25-летия Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга привезли на Урал ювелирные изделия, созданные фирмой Карла Фаберже и уральским мастером- камнерезом Алексеем Денисовым-Уральским. В частности, на Урал доставлен кварц дымчато-золотистого оттенка, который стоял на столе у Николая II, вырезанные из родонита портсигар и запонки с рельефной матовой монограммой императора Александра III и другие изысканные предметы ведущих ювелирных фирм России, в которых использовались самоцветных уральских камней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама