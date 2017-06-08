Музеи Московского Кремля готовят выставки в Калининграде и Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля планируют организовать выставки в Калининграде и Челябинске. Об этом сообщила ТАСС директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

"В сентябре у нас будет выставка в Калининграде, посвященная морю. Это проект совершенно новый, который мы делаем специально для Калининграда. Выставка будет связана с морскими путешествиями, с присоединением западных земель к российскому государству и, конечно, с янтарем", - сказала Гагарина.

Она добавила, что в настоящее время идут переговоры с региональными властями об организации выставок в Челябинске. "В Челябинске на протяжении семи лет, раз в год мы будем организовывать выставки, а уже какие это будут выставки, мы обсудим с правительством Челябинской области дополнительно. Но это будет очень скоро, подписывать этот договор мы будем буквально этим летом", - пояснила собеседница агентства.

По словам Гагариной, вывозить экспонаты кремлевского собрания "хрупкие, с высокой страховкой" опасно, поэтому к принимающим площадкам Музеи Московского Кремля предъявляют особые требования. "Мы каждый год организуем несколько выставок в регионах и стараемся, чтобы это было чаще, но, чтобы принять наши экспонаты, нужны определенные условия. И все те музеи, с которыми мы работаем, один раз делают необходимые для нас витрины, организуют ту систему безопасности, которая нам нужна, поэтому, если мы с кем-то начинаем работать, то работаем потом регулярно. В этом году мы делали выставки в Туле, в Самаре, сейчас приехали в Екатеринбург", - уточнила она.

Ранее ТАСС сообщал, что Музеи Московского Кремля в честь 25-летия Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга привезли на Урал ювелирные изделия, созданные фирмой Карла Фаберже и уральским мастером- камнерезом Алексеем Денисовым-Уральским. В частности, на Урал доставлен кварц дымчато-золотистого оттенка, который стоял на столе у Николая II, вырезанные из родонита портсигар и запонки с рельефной матовой монограммой императора Александра III и другие изысканные предметы ведущих ювелирных фирм России, в которых использовались самоцветных уральских камней.