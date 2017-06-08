Музеи Московского Кремля привезли на Урал ювелирные изделия Фаберже и Денисова-Уральского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля представят на выставке в честь 25-летия Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге изделия, созданные фирмой Карла Фаберже и уральским мастером-камнерезом Алексеем Денисовым-Уральским. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Музеев Кремля Елена Гагарина. Выставка откроется 12 июня, она проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

"Мы постарались привезти те предметы (около 35 вещей - прим. ТАСС), которые связаны с императорской семей, и предметы, которые сделаны из полудрагоценных и драгоценных камней, найденных здесь, на Урале. Наверное, самая интересная вещь, привезенная нами, - великолепный кварц дымчато-золотистого оттенка, который стоял на столе у Николая II. Это единственный предмет в коллекции Музеев Кремля, связанный с творчеством знаменитого художника, камнереза и ювелира Алексея Денисова-Уральского", - сказала Гагарина.

Она добавила, что в Екатеринбург также доставлены произведения фирмы Фаберже, которые приобретены в последние годы, многие из них выставляются впервые. "Изысканные предметы из кремлевского собрания ведущих ювелирных фирм России демонстрируют использование самоцветных камней: демантоидов - "уральских изумрудов", халцедонов - "меккских камней", сердоликов, аквамаринов. Две рафинированные дамские броши, недавно пополнившие коллекцию Музеев Кремля, украшены сиреневыми халцедонами-кабошонами и усыпаны мельчайшими алмазами огранки "роза". Эти предметы выполнены Альфредом Тилеманом - одним из ведущих ювелиров фирмы Фаберже", - пояснили кураторы выставки.

Помимо экспонатов из фондов Музеев Московского Кремля, в экспозиции также представлены вещи из коллекций Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург), Минералогического музея имени академика А. Е. Ферсмана РАН (Москва), Пермской государственной художественной галереи, Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (Екатеринбург) и семейного архива Юрия Усольцева - внучатого племянника Денисова-Уральского.

Посетители увидят последнее императорское пасхальное яйцо "Созвездие Цесаревича" из коллекции Музея им. Ферсмана. "Это, можно сказать, символ крушения Российской Империи, это незаконченное ювелирное изделие, последнее из 52 императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Оно было заказано Николаем II к Пасхе 1917 года, но не было подарено из-за отречения царя от престола. Это яйцо, которое соединило в себе и камнерезное мастерство, и математический расчет: в яйце просчитано расположение звезд и планет на момент рождения цесаревича Алексея", - рассказал главный хранитель учреждения Михаил Генералов.

Впервые одновременно на экспозиции представлены эскизы камнерезных изделий Екатеринбургской императорской гранильной фабрики (из собрания екатеринбургского музея) и созданные по ним произведения из коллекции Музеев Московского Кремля. "Это вырезанные из родонита портсигар и запонки с рельефной матовой монограммой императора Александра III - яркие примеры плодотворного сотрудничества двух знаменитых предприятий. Они были созданы в 1891 году екатеринбургскими резчиками, после чего были снабжены оправами и застежками из золота специалистом "по матовому золоту" Эриком Коллиным, являвшимся до 1886 года главным мастером фирмы Фаберже", - добавили кураторы.

Алексей Денисов-Уральский

Алексей Денисов-Уральский (1864-1926) - живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства. Родился в Екатеринбурге в семье горного рабочего, учился камнерезному искусству у отца. В 1880-х выставлял свои работы из камня на Уральской и Казанской научно-технических выставках, всемирной выставке в Париже, международной выставке в Копенгагене. В поездках по Уралу создал множество пейзажей, в которых запечатлел разнообразные природные явления, растительность и геологические особенности края.

"Открытием этой выставки было то, что не только русские ювелирные фирмы использовали произведения уральских камнерезов, но и французские ювелирные фирмы очень активно пользовались работами уральских мастеров. В частности, фирма Cartier закупала здесь произведения из драгоценных и полудрагоценных камней, и затем, определенным образом добавляя ювелирные детали, они становились уже частью их наследия, - добавила Гагарина.