Оглашение приговора бывшему сенатору Цыбко назначено на 3 августа

"Балтийский завод" опроверг сообщения о пожаре на плавучем энергоблокеПроисшествия 4 июля, 16:28
Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 16:24
Метро Москвы экономит до 1 млрд руб. в год из-за отказа пассажиров от разовых билетовМосква 4 июля, 16:17
Сливенко неизвестно, когда она получит олимпийское золото после дисквалификации соперницыСпорт 4 июля, 16:16
Тарпищев: теннисист Медведев не должен концентрироваться на результате на УимблдонеСпорт 4 июля, 16:13
Прибалтийская верфь "Янтарь" вложит 1 млрд руб. в обновление причальных сооруженийТранспорт 4 июля, 16:05
Поволжский пищевой комбинат займется производством ремесленного хлебаБанк историй успеха 4 июля, 16:05
Россиянин Южный победил француза Маю в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 16:01
Оглашение приговора бывшему сенатору Цыбко назначено на 3 августаНовости Урала 4 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Суд города Озёрска Челябинской области огласит приговор бывшему члену Совета Федерации - экс-представителю от законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко 3 августа. Такое решение принято во вторник в ходе судебного заседания, сообщила ТАСС сотрудница суда.
"Сегодня во время судебного заседания Константин Цыбко выступил в суде с последним словом. После этого судья назначила оглашение приговора на 3 августа. Процесс является открытым", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей. По версии следствия, в 2012 году он, в частности, получил от Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.
25 июня 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позже Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.