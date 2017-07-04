Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оглашение приговора бывшему сенатору Цыбко назначено на 3 августа

Новости Урала
4 июля, 16:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Константину Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Цыбко

Константин Цыбко

© ТАСС/Антон Новодережкин

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Суд города Озёрска Челябинской области огласит приговор бывшему члену Совета Федерации - экс-представителю от законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко 3 августа. Такое решение принято во вторник в ходе судебного заседания, сообщила ТАСС сотрудница суда.

"Сегодня во время судебного заседания Константин Цыбко выступил в суде с последним словом. После этого судья назначила оглашение приговора на 3 августа. Процесс является открытым", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей. По версии следствия, в 2012 году он, в частности, получил от Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.

25 июня 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позже Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.

Смотрите также

Обвинение просит для экс-сенатора Цыбко 14 лет колонии строгого режима

Цыбко требует допросить в суде по его делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова

Дело сенатора Цыбко поступило в Челябинский областной суд

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама