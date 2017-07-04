Оглашение приговора бывшему сенатору Цыбко назначено на 3 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Суд города Озёрска Челябинской области огласит приговор бывшему члену Совета Федерации - экс-представителю от законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко 3 августа. Такое решение принято во вторник в ходе судебного заседания, сообщила ТАСС сотрудница суда.

"Сегодня во время судебного заседания Константин Цыбко выступил в суде с последним словом. После этого судья назначила оглашение приговора на 3 августа. Процесс является открытым", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей. По версии следствия, в 2012 году он, в частности, получил от Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.

25 июня 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позже Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.