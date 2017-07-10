Власти Челябинской области помогут семье убитого в Каслях мальчика

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области приняло решение оказать помощь, в том числе материальную, семье 10-летнего мальчика, убитого в городе Касли. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.
"Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. <…> Им будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Мы также готовы и будем использовать механизмы дополнительного поощрения наиболее отличившихся в ходе расследования сотрудников правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с 14 июня в Челябинской области искали пропавшего мальчика, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Ребенок поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В поисках принимали участие более 700 человек.
Утром 8 июля следователями СК России и оперативными службами ГУ МВД России по Челябинской области тело ребенка было обнаружено. Следователи установили подозреваемого в убийстве - 29-летнего жителя Касли. Ему избрана мера пресечения в виде ареста до 8 сентября.