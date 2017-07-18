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Защита экс-главы Южного Урала Юревича подала жалобу на заочный арест в Верховный суд РФ

Новости Урала
18 июля, 10:37 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, июля. /ТАСС

По последним данным защиты бывшего губернатора, он находится в Лондоне

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© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки, подала жалобу на заочный его арест в Верховный суд РФ, сообщили во вторник ТАСС в суде.

В конце мая 2017 года Свердловский областной суд постановил удовлетворить апелляцию прокурора и заочно арестовать бывшего губернатора на два месяца с момента пересечения им границы или экстрадиции. По последним данным защиты Юревича, он находится в Лондоне.

"В понедельник, 17 июля, поступила жалоба Юревича на апелляционное постановление (Свердловского областного суда - прим. ТАСС) от 24 мая 2017 года", - уточнили в суде.

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, он, по версии следствия, подстрекал первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках расследования данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

СК также сообщил о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года получил от предпринимателей Челябинской области взятки на сумме около 3,4 млрд рублей.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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