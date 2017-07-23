Задержавшийся почти на 17 часов авиарейс вылетел из Екатеринбурга в Анталью

ТАСС, 23 июля. Рейс авиакомпании Onur Air из Екатеринбурга в Анталью (Турция), задержавшийся более чем на 16 часов, вылетел из аэропорта в 21:03 местного времени (19:03 мск). Такие данные указаны на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Самолет должен был вылететь в Турцию в 04:20 местного времени (02:20 мск), однако вылет задержали до 21:03 (19:03 мск). Задержка составила 16 часов 43 минуты.

Комментарием Onur Air ТАСС пока не располагает.