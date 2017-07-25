"Курганмашзавод" работает в режиме полного дня, несмотря на иски о банкротстве

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ТАСС, 25 июля. Одно из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса "Курганский машиностроительный завод" функционирует в режиме полного рабочего времени с полным обеспечением энергоресурсами, несмотря на многочисленные иски от различных предприятий о банкротстве завода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Курганской области.
"В настоящее время "Курганмашзавод" работает в режиме полного рабочего времени, с полным обеспечением энергоресурсами. По итогам 5 месяцев 2017 года объем производства предприятия составил 229,4%, а объем отгрузки - 278,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций составил 277,6%", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ состоялось совещание под руководством заместителя министра Александра Морозова, в рамках которого были рассмотрены вопросы текущего выполнения государственного оборонного заказа "Курганмашзавод". "Рассматривались текущие вопросы предприятия, утверждена дорожная карта выполнения гособоронзаказа", - цитирует пресс-служба губернатора Курганской области Алексея Кокорина, который принял участие в совещании.
По словам Кокорина, состояние дел на "Курганмашзаводе" теперь будет рассматривать рабочая группа на постоянной основе.
В конце июля еще три предприятия - Челябинский кузнечно-литейный завод, Государственная транспортная лизинговая компания и Минский механический завод имени С. И. Вавилова - подали иски о банкротстве Курганского машиностроительного завода. Ранее аналогичные иски подали подразделение Росгвардии и ПАО "ТрансФин-М", требования которого составляют около 130 млн рублей.
В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.
АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты (БМП), состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.