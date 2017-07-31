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Площадь природных пожаров на Ямале продолжает расти

Новости Урала
31 июля, 9:06 UTC+3 ТАСС

В регионе действуют 77 очагов на площади 27 тысяч гектаров

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ТАСС, 31 июля. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжает расти. По оперативным данным, в регионе действует 77 очагов на площади 27 тысяч гектаров, сообщили в понедельник в пресс- службе губернатора ЯНАО.

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"По состоянию на 31 июля в муниципальных образованиях Ямала в зоне авиалесохраны находится 77 действующих пожаров на площади 27 тысяч гектаров, еще 19 тысяч гектаров находится в зоне контроля. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе, то есть с 21 июля, полностью ликвидировано 186 природных пожаров на общей площади свыше 12 тысяч гектаров", - отметили в пресс-службе. 29 июля сообщалось о пожарах на площади в 23 тысячи гектаров.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Ямале задействовано более 870 человек. Только за выходные в регион прибыли около 200 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Архангельска, Петрозаводска и Якутии. "В настоящий момент авиапатрулирование осуществляется 4 вертолетами, на тушении работает 12 бортов авиации, в том числе Бе-200ЧС, Ил-76, два Ми-8 МТВ МЧС России. Авиацией со сливными устройствами за выходные совершено свыше 322 сбросов воды в очаги возгорания объемом порядка 2, 5 тыс. тонн", - уточнили в пресс-службе.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - сухие грозы. По данным синоптиков, в начале августа ожидаются дожди.

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