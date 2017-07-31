Избивший на улице сына житель Екатеринбурга приговорен к девяти годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Екатеринбурга за избиение в середине апреля четырехлетнего сына на одной из улиц города к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

"Екатеринбуржцу, пытавшемуся убить своего 4-летнего сына на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, назначили наказание - 9 лет лишения свободы строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство малолетнего" УК РФ", - отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил сына головой об асфальт. В конфликт вмешались прохожие, которые спасли ребенка.

Мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту жительства, 21 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, спасших ребенка, и представить их к награде.