Около ста свердловских магазинов отказались от продажи алкоголя из-за нестыковок с ЕГАИС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Около ста магазинов в Свердловской области, большинство из которых расположены в сельской местности, с 1 июля этого года отказались от лицензии по продаже алкоголя из-за нестыковок с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

На эту систему, созданную для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с 1 июля должны перейти все сельские магазины, сообщила в четверг Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

"По данным "Свердловскоблпотребсоюза" около 100 точек вынуждены были отказаться от лицензии по продаже алкоголя. В половине из них нет интернета, чтобы внедрить ЕГАИС, у половины - средств на приобретение оборудования для данной системы. Тем временем, доход большинства сельских магазинов зависит от продажи алкоголя, этот товар востребован на селе, следовательно, есть вероятность того, что данный алкоголь начнут продавать из-под полы", - сказала Артюх на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Она пояснила, что данная ситуация произошла из-за нестыковок в законодательстве.

"С 1 июля этого года предприниматели должны в обязательном порядке внедрить онлайн-кассы, чтобы данные автоматически передавать в налоговую службу . Если нет возможности установить такие кассы, то устанавливается фискальный накопитель, данные с которого считываются раз в год. Региональным властям была дана возможность составить перечень сельских и труднодоступных территорий, которые не должны передавать данные онлайн из-за проблем с интернетом, ЕГАИС таких исключений не предоставил, хотя с 1 июля все сельские магазины должны перейти на данную систему", - пояснила Артюх.

По ее словам, в результате произошел парадокс, сельский магазин, который согласно новым правилам использования контрольно-кассовой техники не должен передавать данные онлайн из-за проблем с интернетом, должен ее устанавливать, если хочет торговать алкоголем, так как каждая проданная бутылка спиртного должна фиксироваться в ЕГАИС.

"Для решения данной проблемы нужно, чтобы были внесены изменения в ЕГАИС. То есть, чтобы регионам дали право установить территории, где внедрение системы не обязательно из-за технических сложностей", - подчеркнула Артюх.

Индивидуальный подход

По словам руководителя межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) по Уральскому федеральному округу (УрФО) Юрия Чащина, каждый случай, озвученный свердловским бизнес-омбудсменом, нужно разбирать индивидуально.

"По данным фактам мы проводили проверки. Получалось, что в одном селе работают три магазина, в одном из которых по ЕГАИС работать могут, в остальных - не могут. То есть, у одной торговой точки нет технических сложностей, а у других есть. Поэтому нужно индивидуально рассматривать каждую ситуацию", - сказал Чащин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам замминистра свердловского АПК Светланы Островской, лицензию сдали 170 сельских торговых точек. "Но это не означает, что магазин закрылся. Они перестали торговать алкоголям и перешли на продажу других видов товаров", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, для решения вышеназванных проблем в Свердловской области нужно термин "сельское поселение" заменить на "населенный пункт". По словам Островской, в некоторых сельских поселениях, которые являются райцентром, интернет есть, а в окрестных деревнях его нет. Село, где нет интернета, по административно-территориальному делению, считаются тем же райцентром, где есть возможности для внедрения ЕГАИС. Эти нестыковки в формулировках Островская предложила устранить.

"Дело в том, что по закону села уже обязаны продавать через ЕГАИС, а этого законопроекта еще нет. У нас в том перечне труднодоступных территорий по ККТ порядка двух тысяч населенных пунктов. То есть это область посчитала, что в двух тысячах сел нет интернета", - добавила Артюх.

Плюсы от ЕГАИС

По словам Чащина, преимущества от внедрения ЕГАИС уже есть, а все сложности - устранимы. Он отметил, что на данный момент уральское управление Росаклогольрегулирвоание тесно взаимодействует с МВД в борьбе с контрафактными алкоголем.

"Если в 2015 году было выявлено порядка 55 млн литров контрафактного алкоголя, то в 2016 году чуть более 29 млн литров, за первое полугодие только 9 млн литров. Интенсивность нашей работы сохраняется, а количество нелегального алкоголя, выявленного на уральском рынке, снижается. И, конечно, в этом есть заслуга ЕГАИС", - добавил Чащин.

Он уточнил, что на данный момент в Уральском федеральном округе 93,2% розничных сетей, реализующих алкоголь, подключены к системе ЕГАИС. Речь идет как о городских, так о и сельских поселениях. По его словам, изменились и показатели нелегальной казахстанской водки, ввозимой на Урал через территории Тюменской, Курганской и Челябинской областей.

"Если в 2015 году на казахстанский нелегальный алкоголь приходился 31% от общего объема выявленного контрафакта, то за эти полгода данный показатель снизился до 15%. Хочу подчеркнуть, что довольно активно работают в этом вопросе граждане. Если в 2015 году от уральцев поступило 228 обращений, то только за первое полугодие 2017 года мы рассмотрели 297 обращений", - сказал Чащин.