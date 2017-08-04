Уральский священник отверг обвинения в перевозке ребенка в багажнике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Священник из Свердловской области отверг обвинения в свой адрес о том, что он перевозил ребенка в багажнике автомобиля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Екатеринбурга проверит информацию о священнослужителе, который перевозил ребенка в багажнике автомобиля. В местных СМИ было опубликовано видео, на котором мужчина в одежде священнослужителя уезжает с парковки одного из продуктовых магазинов, посадив перед этим в багажник автомобиля ребенка.

"Со слов водителя, ребенок на видео - его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет. В дальнейшем, как пояснил владелец транспортного средства, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля, после чего юный пассажир пристегнулся штатным ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве", - пояснили в пресс-службе ГИБДД.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили, что инцидент стал поводом для проверки.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о возможном нарушении правил перевозки ребенка в автомобиле. Проверка организована с учетом предварительных сведений о том, что на автопарковке по улице Петрова в городе Верхней Пышме водитель легкового автомобиля усадил ребенка в багажник своей машины и увез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.