Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральский священник отверг обвинения в перевозке ребенка в багажнике

Новости Урала
4 августа, 15:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, августа. /ТАСС

Проверку инцидента начал СК

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Священник из Свердловской области отверг обвинения в свой адрес о том, что он перевозил ребенка в багажнике автомобиля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Екатеринбурга проверит информацию о священнослужителе, который перевозил ребенка в багажнике автомобиля. В местных СМИ было опубликовано видео, на котором мужчина в одежде священнослужителя уезжает с парковки одного из продуктовых магазинов, посадив перед этим в багажник автомобиля ребенка.

"Со слов водителя, ребенок на видео - его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет. В дальнейшем, как пояснил владелец транспортного средства, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля, после чего юный пассажир пристегнулся штатным ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве", - пояснили в пресс-службе ГИБДД.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили, что инцидент стал поводом для проверки.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о возможном нарушении правил перевозки ребенка в автомобиле. Проверка организована с учетом предварительных сведений о том, что на автопарковке по улице Петрова в городе Верхней Пышме водитель легкового автомобиля усадил ребенка в багажник своей машины и увез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
4
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
Испытательный срок Навальному по делу "Ив Роше" продлен на один год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама