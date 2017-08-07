Свердловские единороссы просят отменить решение об избрании главы города Богданович

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение "Единой России" предложит депутатам фракции в гордуме Богдановича инициировать вопрос об отмене решения об избрании нового главы Богдановичского городского округа Владимира Голованова. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Ранее прокуратура города Богданович организовала проверку в связи с конфликтом, который возник вокруг законности избрания нового главы Богдановичского городского округа. 3 августа депутаты гордумы приняли решение о назначении главой Владимира Голованова, который ранее занимал должность начальника отдела финансов мэрии. В конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа заявили, что назначение было нелегитимным.
"Действия депутатов Думы городского округа Богданович по избранию главы города - яркий пример безответственного отношения к своим полномочиям. Мы предложим депутатам-членам фракции "Единая Россия" в Думе городского округа Богданович в кратчайшие сроки принять меры по отмене сомнительного с правовой точки зрения решения о выборах главы муниципального образования", - отметил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, слова которого передает пресс-служба.
С 2012 года муниципалитет возглавляет Владимир Москвин. По итогам годового отчета депутатский корпус оценил его работу неудовлетворительно.