Один из пострадавших при пожаре на скважине в Югре находится в тяжелом состоянии

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ТАСС, 11 августа. Один из восьми пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный врач "Радужнинской городской больницы" Олег Шкилев.
"Сейчас сложно говорить об их состоянии, я еду на видео-конференц-связь со специалистами ожогового центра по этому поводу. Более точная информация будет позже. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара. Также прокуратура и СУ СК РФ по региону начали проверки в связи с ЧП. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.
ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужного.
"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.