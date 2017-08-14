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Разлив реки мог помешать 15 туристам в Башкирии выйти на связь с родственниками

Новости Урала
14 августа, 16:51 UTC+3 УФА УФА 14, августа. /ТАСС

Предположительно, группа туристов из Челябинской области находится не в зоне покрытия сотовой связи

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УФА, 14 августа. /ТАСС/. Разлив реки мог помешать группе из 15 туристов, которых разыскивают в Белорецком районе Башкирии, выйти к зоне покрытия сотовой связи, чтобы связаться с родственниками. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По предварительным данным, 15 жителей города Сатки Челябинской области 12 августа выехали на автомобилях на водопад Атыш и в назначенное время не вышли на связь с родственниками. Сотрудники СУ СК по Башкирии начали проверку по факту произошедшего, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Предположительно, группа находится не в зоне покрытия сотовой связи и не может двигаться дальше по причине разлива реки", - говорится в сообщении.

Источник в государственных органах Челябинской области сообщил ТАСС, что в составе потерявшейся группы 10 взрослых и 5 детей. "10 взрослых, 5 детей, транспорт - 5 машин высокой проходимости, взрослые (туристы) - молодые, подготовленные", - сказал он.

Сотрудники полиции города Белорецка и зональный поисково-спасательный отряд в настоящее время разыскивают пропавших. Водопад находится в 170 км от города Белорецка, там "тайга, непролазные чащи", отметили ранее в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ГУ МЧС России по Башкирии, сотовая связь в районе водопада отсутствует. Атыш находится в труднодоступной горной местности, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. С 11 по 13 августа в районе водопада был дождь.

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