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Один пострадавший при пожаре на скважине в ХМАО находится в крайне тяжелом состоянии

Новости Урала
16 августа, 11:25 UTC+3 ТАСС

Три пациента находятся в больнице с тяжелой степенью поражения, остальные - средней степени тяжести

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Один из восьми пострадавших 10 августа при пожаре на Ван-Еганском месторождении, которое разрабатывает Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие (НПП, ХМАО-Югра), находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам состоявшегося сегодня рабочего совещания.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, три пациента с тяжелой степенью поражения, остальные - средней степени тяжести. На сегодняшний день есть положительная динамика по большинству пациентов, за исключением одного, находящегося в крайне тяжелом состоянии, пока по нему прогноз очень сложный. Вся необходимая помощь оказывается в одном из наших лучших ожоговых отделений округа", - приводит департамент слова заместителя директора департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина.

Он также отметил, что транспортировать пострадавших нет необходимости.

Работодатель ООО "Интегро-бурение" взял на себя обязательства по обеспечению пострадавших дорогостоящими лекарствами на весь период реабилитации и санаторно- курортным лечением после выписки, семьям пострадавших уже оказана материальная помощь. Кроме того, работодатель поможет с получением страховой выплаты.

Как сообщил генеральный директор ПАО "Варьеганнефтегаз" Игорь Онешко, в настоящее время пожар еще не потушен, на месте происшествия создан и действует оперативный штаб. "Для работы привлечены специализированные организации, которые занимаются расчисткой устья скважины. Также мы предпринимаем действия по оттеснению фронта газа под землей, никаких техногенных последствий не происходит, это полностью управляемый фонтан. В скором времени мы постараемся все локализовать", - приводит департамент его слова.

ЧП на месторождении

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, 10 августа около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе бурения, проводимого с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. На месте пожара упала буровая вышка. Восемь работников предприятия получили травмы.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

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