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Ростехнадзор приступил к расследованию ЧП в филиале "СГ- транс" в Тобольске

Новости Урала
17 августа, 13:13 UTC+3 ТАСС

В центральном аппарате компании также создан оперативный штаб для координации действий, связанных с инцидентом

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ТАСС, 17 августа. Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин аварии на территории ремонтно-испытательного пункта (РИП) "СГ-транс" в Тобольске (Тюменская область), в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ликвидации последствий аварии были задействованы средства экстренных служб в количестве 39 человек и 12 единиц техники. Северо-Уральское управление Ростехнадзора немедленно приступило к формированию комиссии для расследования причин аварии и несчастного случая", - отмечается в сообщении.

По данным компании, в центральном аппарате также создан оперативный штаб для координации действий, связанных с инцидентом, а также работ по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению нормального функционирования филиала и исполнению обязательств оператора перед клиентами и сотрудниками.

"Размер ущерба уточняется. Для выяснения причин и ликвидации последствий данного инцидента на место происшествия вылетела комиссия в составе работников компании под председательством вице-президента по корпоративным и правовым вопросам Александра Митусова", - уточняется в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в ночь на 17 августа. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в здании обрушились конструкции. Пострадали три человека, площадь ожогов у всех порядка 60-70%, они находятся в реанимации. По факту получения рабочими травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах", также проверку проводит и областная прокуратура.

"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.

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