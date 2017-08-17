На Урале получила предупреждение директор школы, где в аттестатах не проставили печати

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ревды Свердловской области внесла предупреждение о недопущении нарушения закона "Об образовании" директору школы № 30 Дегтярска (город находится в юрисдикции прокуратуры Ревды), где в аттестатах не проставили печати. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что администрация школы решила проставить печати в документы об образовании выпускников 9 классов только после благоустройства территории школы, к которому привлекали школьников.
"Прокуратура по данному факту провела проверку. Во время проверки выпускники 9-11 классов получили документы об образовании с печатями, а директор школы получил предупреждение о недопущении нарушения закона "Об образовании", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в соответствии с федеральным законом об образовании в России не допускается принуждение к труду без согласия родителей и законных представителей, если эта трудовая деятельность не предусмотрена школьной программой. По словам Евгения Жабреева, президента общественной организации "Уральский родительский комитет", объединившей несколько тысяч родителей, аналогичные факты в последнее время вскрываются и в школах Екатеринбурга. Он добавил, что в образовательных учреждениях насильственно внедряют так называемую трудотерапию.
Школьников заставляют мыть окна, парты. Жабреев подчеркнул, что если дети отказываются, то им грозят различными санкциями, вплоть до не проставления печати в документы об образовании. По его мнению, "ребятам самим было бы приятно навести порядок в классе, если бы их попросили по-хорошему". Он не исключает, что таким образом руководство дегтярской школы решило свести счеты с нелюбимыми учениками.
Как сообщили ТАСС ранее в Министерстве общего и профессионального образования региона, никаких жалоб по поводу инцидента не поступало ни в администрацию школы, ни в районное управление образования, ни в региональное Минобразования.