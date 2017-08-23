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Свердловская область планирует получить 8,5 млрд рублей на строительство ЕКАД

Новости Урала
23 августа, 10:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Завершение работ на кольцевой дороге позволит вывести из городской черты 60-80 тыс. автомобилей транзитного транспорта в сутки

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Вид на Екатеринбург

Вид на Екатеринбург

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Свердловская область планирует получить из федерального бюджета 8,5 млрд рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на письмо из Минтранса РФ.

"В целях безусловного исполнения указаний президента РФ Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода", - приводит департамент данные из письма за подписью и. о. министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

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По данным департамента, Министерство транспорта РФ внесло предложение о выделении свыше 8,5 млрд рублей на ЕКАД. Окончательное решение предстоит принять правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Обращение об оказании поддержки в завершении строительства южного полукольца ЕКАД губернатор региона Евгений Куйвашев передал главе государства в ходе рабочего визита Владимира Путина в Екатеринбург в июле этого года.

Федеральные власти ранее поддерживали реализацию этого важного не только для Екатеринбурга, но и всего региона инфраструктурного проекта. Так, в 2016 году на строительство части автодороги из федеральной казны было выделено более 1,7 млрд рублей. А по итогам январской встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым глава государства поручил министру транспорта Максиму Соколову проработать вопрос выделения Среднему Уралу в 2017 году средств на эти цели. В итоге на стройку направили еще 460 млн рублей.

О проекте

Строительство южного полукольца ЕКАД является одним из важнейших дорожных объектов для Свердловской области. Завершение строительства позволит объединить в единый транспортный узел федеральные автодороги, связывающие Екатеринбург с городами Пермь, Тюмень, Челябинск, а также региональную дорогу Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов с выходом на Ханты-Мансийск. Это позволит увеличить интенсивность движения автотранспорта, проходящего через Екатеринбург, в 1,5-2 раза. Также завершение работ на автодороге позволит вывести из городской черты 60-80 тыс. автомобилей транзитного транспорта в сутки, что положительно отразится на дорожной и экологической ситуации в Екатеринбурге.

Строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность автодороги составит 94,38 км, объект разбит на шесть участков, пять из которых (58,7 км) были введены в эксплуатацию в период с 1997 по 2011 годы. В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство последнего участка ЕКАД - южного полукольца (35 км), этот объект разбит на три пусковых комплекса. В ближайшее время планируется приступить к строительству третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАД, который соединит автодорогу "Екатеринбург - Полевской" с трассой М-5 "Урал" и позволит полностью замкнуть кольцо.

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