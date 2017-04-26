Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Муниципальное казенное учреждение "Городское благоустройство" Екатеринбурга разыграло аукционы по ремонту дорог к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Общая сумма двух контрактов - 1,17 млрд рублей, говорится на официальном портале госзакупок.

"Победителем электронного аукциона на ремонт дорог в Екатеринбурга на сумму 678,711 млн рублей стал "Трест Уралтрансспецстрой" ("Трест УТСС"), а победителем аукциона на сумму 492, 971 млн руб. - ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" ("ГУДСР")", - говорится в документах аукциона.

В рамках этих контрактов планируется отремонтировать почти 50 дорог в Екатеринбурге в процессе подготовки инфраструктуры города к ЧМ-2018.

Первые результаты аукционов в конце марта были отменены управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, так как поступили жалобы о необоснованности результатов тендера.