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Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 14:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Первые результаты аукционов в конце марта были отменены ФАС
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Муниципальное казенное учреждение "Городское благоустройство" Екатеринбурга разыграло аукционы по ремонту дорог к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Общая сумма двух контрактов - 1,17 млрд рублей, говорится на официальном портале госзакупок.

"Победителем электронного аукциона на ремонт дорог в Екатеринбурга на сумму 678,711 млн рублей стал "Трест Уралтрансспецстрой" ("Трест УТСС"), а победителем аукциона на сумму 492, 971 млн руб. - ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" ("ГУДСР")", - говорится в документах аукциона.

В рамках этих контрактов планируется отремонтировать почти 50 дорог в Екатеринбурге в процессе подготовки инфраструктуры города к ЧМ-2018.

Первые результаты аукционов в конце марта были отменены управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, так как поступили жалобы о необоснованности результатов тендера.

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