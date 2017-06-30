Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фонды

Региональные власти поддержали предложение о направлении одного рубля акциза с каждого литра автомобильного топлива в 2018 году в бюджеты субъектов для наполнения областных дорожных фондов. Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что данное решение позволит решить проблему нехватки средств на ремонт дорог. Представители региональных правительств уверяют, что "постараются максимально эффективно использовать эти средства, чтобы привести в порядок улично-дорожную сеть".

От дефицита к профициту

В Курганской области рассчитывают, что нововведение позволит более планомерно использовать средства. По словам первого заместителя директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Сергея Горбачева, рубль акцизов "очень нужен Зауралью".

"На данный момент наполнение дорожного фонда Кургана - проблема номер один. Мы не могли прогнозировать свою деятельность, тяжело строить перспективные планы, когда все время занимаешься "затыканием дыр". Этот рубль акцизов позволит нам приступить к более системной работе в этом направлении", - пояснил ТАСС Горбачев.

По его словам, на данный момент все муниципалитеты разрабатывают комплексную программу развития транспортной инфраструктуры до 2028 года. "28 июня в гордуме Кургана мы утвердили эту программу, с точки зрения расходов она очень насыщенная, а вот с точки зрения наполнения - это проблема. И одним из ее источников станет как раз этот рубль акцизов. Мы понимаем, что строить и в каком порядке, не хватало источников (финансирования - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник агентства.

По данным администрации Кургана, программа предполагает создание Центра организации дорожного движения. Он должен стать координирующим органом, отвечающим за организацию дорожного движения в городе. Также в рамках программы предусмотрены мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем, автоматизированной системы управления дорожным движением, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Субсидии нужно сохранить

Ждут экономического эффекта от рубля с акцизного литра топлива и в Ивановской области. Правда, считают региональные власти, с введением данной нормы субсидии отменять не стоит.

"Деньги от акцизов, которые будут направлены в регионы, вряд ли способны заменить субсидии, которые выделяет субъектам РФ федеральный бюджет на ремонт и строительство дорог. Если эти поступления дадут прирост (объемам средств - прим. ТАСС) в дорожном фонде на 5-8%, то это будет уже существенно. Однако я еще раз хочу отметить, что это не отменяет потребности региона в федеральных субсидиях на содержание дорожной сети", - пояснил ТАСС начальник департамента дорожного хозяйства региона Андрей Шушкин.

По его словам, в текущем году дорожный фонд Ивановской области составляет около 2,9 млрд рублей. "Это с учетом федеральных денег, их регион получил в этом году 114 млн рублей. Вот смотрите, что 5-8% от этого - это уже достаточно существенная сумма, чтобы расширить программу ремонта", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что протяженность дорог Ивановской области составляет более 11 тыс. километров, из них на балансе департамента более 3,5 тыс. км, которые требуют ремонта. В первоочередном ремонте нуждаются около тысячи километров дорог. "В этом году мы планируем капитально отремонтировать 105-106 километров", - отметил Шушкин.

Тонкости расчета

Эксперты в некоторых регионах отмечают, что перед внедрением данной инициативы нужно еще раз тщательно произвести подсчеты и понять, какую конкретно сумму получит каждый регион.

"На сегодня акциз на тонну бензина составляет более 10 тыс. рублей, на дизельное топливо - 6,8 тыс. рублей. Приведет ли запланированное отчисление рубля акциза с литра бензина в бюджеты регионов к удорожанию топлива, пока непонятно. Я думаю, что мало кто кроме больших специалистов Министерства финансов РФ может сказать, какая именно доля с этого акциза идет в каждый субъект", - пояснил ТАСС президент некоммерческого партнерства "Алтайский топливный союз" Юрий Матвейко.

Он уточнил, что акцизы наполняют дорожный фонд, но разделение по субъектам идет именно по количеству и протяженности автодорог. "Если это будет дополнительно из акциза, который пойдет в дорожный фонд, - это, конечно, здорово", - сказал Матвейко.

Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Максим Кривелевич также считает, что оценить эффект нововведений в настоящий момент крайне сложно. "Учитывая, что макроэкономические факторы сейчас контролируются внешней средой, прежде всего уровнем цен на нефть. Однако любое перераспределение налоговых доходов в пользу регионов можно считать позитивным. При этом наибольший эффект будет заметен в местах с большей плотностью населения, где, соответственно, потребляется больше бензина", - пояснил он.

Кривелевич напомнил, что состояние дорог зависит не только от наполняемости дорожных фондов, но и от эффективности их использования.

В помощь дорогам Кавказа и Сибири

Власти Санкт-Петербурга отмечают, что пока рано говорить об экономическом эффекте от данной меры.

"При условии сохранения правительством Российской Федерации действующего порядка зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты регионов, можно говорить об увеличении доходов бюджета Санкт-Петербурга за счет передачи одного рубля акциза с литра автомобильного топлива в бюджеты субъектов Российской Федерации. Вместе с тем оценить реальный эффект от реализации данной меры можно будет только после рассмотрения соответствующих изменений в законодательстве", - пояснила ТАСС начальник управления доходов комитета финансов Санкт-Петербурга Лилия Фалалеева.

Тем временем на Северном Кавказе уже посчитали экономический эффект от нововведений. "Думаю, около 1 млрд рублей дополнительно получим в (дорожную) отрасль", - сообщил ТАСС руководитель Агентства по дорожному хозяйству Дагестана Загид Хучбаров

По его словам, в республике слабое место - содержание дорог, на которое выделяется "не так много средств". "И эти дополнительные деньги, которые мы получим, разумно будет направить на содержание дорог, чтобы обеспечить безопасность. Это самое главное. Это очень хорошая инициатива", - добавил он.

По словам Хучбарова, дагестанские власти в прошлом году потратили всего 100 млн на повышение безопасности дорожного движения. "В результате у нас аварийность (на дорогах) уменьшилась на 40%. Эти дополнительные деньги мы направим в полной мере на мелкий ремонт, на содержание дорог, на обеспечение безопасности поверхности дороги", - пояснил он.

Ждут экономического эффекта от инициативы руководства страны и в Сибири. "Инициатива очень нужная, своевременная, мы ее, конечно же, одобряем, и ждем денег в регион, которые помогут нам решить дорожные проблемы в области", - добавил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов.

История вопроса

Ранее глава Минтранса Максим Соколов указал, что региональные дорожные фонды недополучают средства от акцизов на топливо, и, в частности, предложил пересмотреть норматив распределения этих акцизов между федеральным и региональными дорожными фондами таким образом, чтобы регионы получали больше. Минфин изначально предполагал предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме с 2019 года. В ответ президент предложил Минфину рассмотреть вопрос о перечислении хотя бы части собранных в федеральный бюджет акцизов раньше обозначенного срока.

Путин обратил внимание на то, что сеть федеральных дорог находится в нормативном состоянии в объеме порядка 77%, региональных дорог - только чуть более 40%.

С 1 июня 2016 года в России изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет такие доходы поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%. До этого 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей) зачислялись в региональные бюджеты. В августе 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть возможность сохранения ранее действующего норматива.