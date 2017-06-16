Рублем по бездорожью: как приводят в порядок региональные и городские трассы

Состояние дорог в регионах России стало одной из главных проблем, на которые жаловались россияне Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", состоявшейся в четверг, 15 июня. В эфир приходили сообщения с жалобами на бездорожье в Самарской и Костромской областях, Дагестане, Краснодарском крае и других регионах.

Глава государства заявил, что 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние, на региональном же уровне - только 42%, а на муниципальном ситуация ухудшается. Он пообещал принять решение по увеличению финансирования ремонта региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета.

Что происходит с дорогами в регионах, и как решается проблема на местах - в материале ТАСС.

Ремонт улицы, которую показали Путину, уже идет

Среди дорог, на которые жаловались президенту, была улица Новороссийская в Краснодаре, местный студент Валерий Лебедев даже показал главе государства плохое состояние проезжей части этой улицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, на улице Новороссийской идут ремонтные работы.

"На Новороссийской уже идет ремонт, он начался в начале недели", - сказали в администрации, уточнив, что ремонт улицы должен завершиться до конца года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что он в курсе проблемы с состоянием дорог в городе, для их решения из бюджетов всех уровней в 2017 году выделили около 3,5 млрд рублей. В эфире телеканала "Россия 24" глава региона сообщил, что не менее 46 улиц в Краснодаре нуждаются в ремонте.

"Проблемы копились десятилетиями"

Власти Самарской области обращают внимание на положительные тенденции, которые можно наблюдать в этом регионе.

"Проблемы в региональной дорожной отрасли копились десятилетиями, и понятно, что решить их за короткий срок очень сложно. Тем не менее, за последние пять лет ситуация с состоянием дорог и в регионе, и в областном центре стремительно меняется к лучшему. Такого масштабного строительства и ремонта дорог Самара никогда не знала", - рассказал ТАСС руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Илья Чернышев.

По его словам, это во многом связано с существенной федеральной поддержкой. Самарская область активно участвует в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги". Самарско-Тольяттинская агломерация с населением более 2 млн человек - самая крупная в России территория после Москвы и Санкт-Петербурга, участвующая в проекте.

"В соответствии с планами к концу 2017 года в нормативном состоянии должны находиться 48,5% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, к концу 2018 года - 54%", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

На развитие дорожной сети 2-миллионной агломерации, в состав которой входят 8 из 10 городских округов Самарской области, в текущем году будет направлено более 11 млрд рублей, из них около 7 млрд - дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Отремонтируют и второстепенные улицы

В ходе "Прямой линии" упоминалась улица Водяная в Костроме, которая якобы оправдывает свое название - в сообщении президенту говорилось, что "на ней одни лужи". В администрации Костромы сообщили, что в городе активно ведется ремонт дорог, в минувшем году комплексно отремонтировано 19 объектов, в текущем отремонтируют еще 15.

"У нас составляется перечень улиц для ремонта в зависимости от их востребованности, также это улицы, которые необходимо отремонтировать по предписанию контролирующих органов. Улица Водяная у нас второстепенная, общественный транспорт там не ходит. В первую очередь ремонт проводился на улицах с большим транспортным потоком. Но второстепенные улицы также обязательно будут отремонтированы", - сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Всего в Костроме в этом году на ремонт дорог направлено около 350 млн рублей. Количество улиц, которые будут отремонтированы в 2017 году, выросло более чем вдвое благодаря дополнительному выделению Костроме средств из областного дорожного фонда.

К селам подводят асфальтовые дороги

До последнего времени асфальтированных дорог не было в восьми районных центрах Дагестана, сообщил ТАСС руководитель агентства по дорожному хозяйству республики Загид Хучбаров.

"С 2013 года асфальт доведен до трех районных центров, а в оставшихся пяти райцентрах в настоящее время форсированно ведутся работы, которые планируется завершить до конца 2020 года", - сказал Хучбаров.

По его словам, в 2016 году в Дагестане построено и реконструировано 71 км дорог, проведен капитальный ремонт на 270 км, построено и реконструировано 587 погонных метров мостов. Общая протяженность дорог в Дагестане составляет около 25 тыс. км, из которых более 600 км - федеральные, 7,5 тыс. - региональные, остальные - муниципальные.

Ремонт за счет "Платона"

Летом 2016 года практически все дороги в центре Калуги были капитально отремонтированы на деньги, выделенные из федерального бюджета. Город тогда впервые получил около 200 млн рублей из средств, собранных от работы системы "Платон". В общей сложности отремонтировали 16 улиц и около 20 км дорог. Более 100 млн рублей из калужского дорожного фонда были потрачены на ремонт 11 улиц, а также на строительство нескольких новых проездов и развязок, сообщили в городской управе Калуги.

В нынешнем сезоне качество дорог, отремонтированных за счет "Платона", проверили. Комиссия пришла к заключению, что ремонт произведен на должном уровне и дорожное покрытие хорошо сохранилось за зиму.

Практически все опорные дороги региональной сети Калужской области, соединяющие крупнейшие населенные пункты региона, приведены в нормативное состояние. Об этом на форуме "Дорожное строительство в России", прошедшем в мае в Калуге, заявил губернатор области Анатолий Артамонов.

Также в прошлом году был завершен первый этап реконструкции трассы М-3 "Украина" на территории области - подрядчик реконструировал 50 км трассы, в этом году будет отремонтировано еще 20 км. По словам Артамонова, в регионе остается реконструировать 60 км автодороги М-3, после чего от Москвы до Брянской области через Калужскую область можно будет проехать по полностью современной трассе.