Пострадавшую в ДТП на Кипре жительницу Челябинска доставят в РФ 30 августа

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жительницу Челябинска, которую 29 июля на Кипре сбила машина, привезут на лечение в Россию ориентировочно 30 августа. Ее состояние стабилизировалось, сообщила в среду ТАСС сотрудница пресс-службы Минздрава Челябинской области.
"Ориентировочно 30 августа жительницу Челябинска, которая пострадала на Кипре, привезут в Россию. Транспортировка будет проходить за счет страховой компании. Состояние пострадавшей стабилизировалось", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, 57-летняя жительница Челябинска попала в ДТП на Кипре утром 29 июля. Она переходила дорогу в районе отеля, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку доставили в больницу. Губернатор Челябинской области дал поручение областному Минздраву организовать перевозку пострадавшей на родину и оказать ей всю необходимую помощь.