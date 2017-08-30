В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века

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ТАСС, 30 августа. Археологи обнаружили во время исследования стоянки каменного века в Челябинской области захоронение мужчины, которое, по предварительным данным, относится к эпохе бронзы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе историко-культурного заповедника "Аркаим" (структурное подразделение Минкультуры региона).
"Погребение было найдено в процессе разведочных работ в одном из небольших раскопов. Археологи исследовали стоянку каменного века и никак не ожидали найти погребение, однако в раскопе оказались кости правой руки человека в анатомической последовательности. Точная датировка данного погребения пока невозможна, поскольку при нем не найдено никакого инвентаря", - говорится в сообщении.
Тем не менее, ученые предполагают, что захоронение относится к эпохе бронзы - III-II тыс. до н. э. "В будущем антропологические исследования и радиоуглеродный анализ костных останков помогут более точно определить, в какое время жил человек и к какой археологической культуре его можно отнести", - говорят в пресс-службе.
По данным археологов, возраст погребенного - 35-45 лет. "В ногах был обнаружен крупный камень, на который либо ставились ноги усопшего при погребении, либо к нему они были привязаны", - пояснили в пресс-службе.