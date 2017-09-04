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Концерт Марины Влади в пострадавшем от пожара кинотеатре "Космос" Екатеринбурга состоится

Новости Урала
4 сентября, 10:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС

Возгорание в кинотеатре возникло в ночь на понедельник, пострадавших нет

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Французская актриса Марина Влади

Французская актриса Марина Влади

© Александр Куров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Концерт французской актрисы, вдовы Владимира Высоцкого Марины Влади, запланированный на 5 сентября в Екатеринбурге в киноконцертном театре "Космос", где в понедельник утром произошел пожар, состоится. Об этом ТАСС сообщил дежурный администратор ККТ "Космос".

"Концерт Марины Влади 5 сентября состоится, к этому времени планируется ликвидировать последствия инцидента", - сказал дежурный администратор.

Ранее на сайте ККТ "Космос" была опубликована информация, что "в связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации отменяются все киносеансы во всех залах до 7 сентября включительно".

Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра.

Возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога", сотрудники свердловской полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, предположительно, причастного к утреннему инциденту в центре Екатеринбурга.

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