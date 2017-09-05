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Шевкунов: на Патриаршую комиссию оказывают давление в вопросе екатеринбургских останков

Новости Урала
5 сентября, 14:49 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга, обострилась после канонизации в 2000 году Николая II и его семьи

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Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

© Сергей Петров/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Патриаршая комиссия испытывает давление противников и сторонников признания подлинности екатеринбургских останков, предположительно, принадлежащих императору Николаю II и его семье. Об этом журналистам сообщил во вторник секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время поездки в Ставрополь.

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"Патриаршая комиссия, которая работает по благословению святейшего патриарха Кирилла, испытывает определенное давление и с той, и с другой стороны, скажу честно. <...> Но это бесполезно, наша позиция - полная объективность, никакое давление на Патриаршую комиссию не будет учитываться абсолютно, все это бесполезно", - сказал он.

По словам епископа Тихона, цель расследования - объективное изучение всех вопросов. "Давление есть и со стороны тех, кто говорит, что все давно исследовано... признавайте (подлинность останков - прим. ТАСС) быстренько и заканчивайте. Есть такое давление, оно довольно сильное. Есть и давление с другой стороны - вплоть до того, что "какие бы не были нам аргументы представлены, мы все равно не признаем", - пояснил он.

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Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга, обострилась после канонизации - многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.

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