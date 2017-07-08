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РПЦ признает подлинность останков царской семьи только при наличии веских доказательств

Общество
8 июля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ должна будет заново сформулировать свою позицию по отношению к подлинности екатеринбургских останков, когда обнародуют результаты всех экспертиз

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) может признать подлинность останков императора Николая II и его семьи только в том случае, если все экспертизы будут открытыми и честными. Такое мнение высказал глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"В нужный момент, когда будут обнародованы результаты всех экспертиз, церковь должна будет заново сформулировать свою позицию по отношению к подлинности екатеринбургских останков. Я не могу исключить, что церковь признает эти останки подлинными, но это произойдет только в том случае, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности, если экспертиза будет открытой и честной", - сказал он.

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Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов.

29 июля 2007 года в ходе археологических раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны Романовой к югу от места обнаружения останков членов семьи Романовых и лиц из их окружения были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие.

В его ходе были проведены экспертные исследования. По их итогам, а также по другим материалам следствия было установлено, что останки из захоронения принадлежат детям российского императора Николая II - Алексею и Марии. После этого было вновь принято решение о прекращении уголовного дела. 23 сентября 2015 года Следственный комитет РФ возобновил расследование уголовного дела о гибели членов Российского Императорского дома Романовых, а также лиц из их свиты.

В октябре 2015 года патриарх Кирилл обратился к правительству с просьбой провести сравнительные генетические исследования останков Николая II и его отца императора Александра III. Положительные результаты такой экспертизы будут являться бесспорным доказательством подлинности останков Николая II и его семьи, уверены в церкви.

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