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Защита блогера Соколовского подала кассацию на приговор и апелляционное постановление суда

Новости Урала
18 сентября, 11:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Ранее Свердловский областной суд смягчил Руслану Соколовскому наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно

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Блогер Руслан Соколовский

Блогер Руслан Соколовский

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского подала кассацию в президиум Свердловского областного суда на приговор и апелляционное постановление суда, сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Алексей Бушмаков. Ранее Свердловский областной суд смягчил Соколовскому наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно.

"Я подал кассацию на приговор и апелляционное постановление Свердловского областного суда в президиум суда. В кассационной жалобе мы просим отменить приговор и апелляционное постановление, оправдать Соколовского", - сказал он.

Ранее защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.

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