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Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому

Происшествия
7 июля, 12:13 дата обновления: 7 июля, 12:27 UTC+3

Ранее Соколовский был осужден на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, суд снизил наказание до двух лет трех месяцев условно

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Руслан Соколовский

Руслан Соколовский

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд в пятницу удовлетворил апелляцию на приговор блогеру Руслану Соколовскому, ранее приговоренному к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Верх-Исетского районного суда изменить, исключить ст 138.1 "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". Назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года три месяца условно", - сказала судья.

В свою очередь Соколовский сообщил, что намерен обжаловать приговор в ЕСПЧ. "Будем обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ до полного оправдания", - отметил он.

Дело Соколовского

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

"Мне запрещено участвовать в массовых мероприятиях и организовывать их, это мешает мне реализовывать себя. Выборы - тоже массовое мероприятие, а мне, получается, и в них участвовать запрещено", - сказал Соколовский на заседании суда в поддержку апелляционного требования.

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Также Соколовский заявил, что статья об оскорблении чувств верующих должна быть исключена из УК РФ. "Все прекрасно понимают, что представляет из себя закон об оскорблении чувств верующих, что на самом деле рано или поздно он должен уйти из УК. Когда человек приходит и срывает богослужение, то здесь все понятно, а когда человек репостит что-то в интернете, делает какое-то видео, то это всего лишь высказывание своих позиций, и здесь каждый может увидеть все, что угодно", - сказал Соколовский.

По данным адвоката Соколовского Алексея Бушмакина, прокуратура не вносила апелляционное представление об изменении приговора.

По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима. 

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