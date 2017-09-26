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Рейс из Екатеринбурга в Китай задерживается на семь часов из-за неисправности самолета

Новости Урала
26 сентября, 8:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, сентября. /ТАСС

За пассажирами вылетел резервный борт

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в города Санья (Китай) задерживается на семь часов в связи с технической неисправностью воздушного судна. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Задержка связана с технической неисправностью самолета. За пассажирами уже вылетел резервный борт", - сказали в авиакомпании.

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