В Екатеринбурге эвакуирована 21 школа из-за сообщений о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Два детских сада и 21 школа эвакуированы в Екатеринбурге в связи с сообщениями о минировании, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в Екатеринбурге по состоянию на 14:30 (12:30 мск) были эвакуированы воспитанники двух детских садов, обучающиеся и сотрудники 21 школы из семи районов города в связи с поступлением информации о минировании данных объектов", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что первый звонок поступил в департамент образования администрации Екатеринбурга в 12:55 (10:55 мск). "Эвакуация во всех образовательных организациях прошла организовано, обучающиеся направлены домой, занятия во вторую смену будут проводиться в дистанционном режиме. Остальные учреждения работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в связи с сообщениями о минировании были эвакуированы сотрудники более 10 зданий, в том числе администрации губернатора Свердловской области, правительства региона, регионального отделения партии "Единая Россия".