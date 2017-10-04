Археологи раскопали жилище раннего железного века в городище в Тюменской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Археологи исторического факультета Курганского государственного университета (КГУ) совместно с коллегами из Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН (СО РАН) раскопали жилище в городище Дикая Яма в Тюменской области, которое относится ко II веку до н. э. - I веку н. э. Об этом в среду сообщил ТАСС заведующий лабораторией археологии КГУ Игорь Новиков.

"Как правило, жилища состояли из двух-трех камер, мы исследовали вторую камеру. Редкой удачей стало то, что объект является однослойным и не разрушался в более поздние эпохи, то есть мы получили его в том виде, в котором он был археологизирован. Жилище имеет четко прямоугольную форму, с коридорообразными выходами и переходами, очажными конструкциями. Оно представляет собой сооружение каркасного типа, когда бревна закладывались непосредственно в сам каркас", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внутри жилища находятся два очага. "Скорее всего, сооружение промерзало зимой, поэтому был сделан дополнительный очаг в углу. Вокруг центрального очага стоят столбы, защита от возгорания обеспечивалась за счет прямоугольного рва по периметру очага. Вокруг городища располагалось поселение, и население поселка могло составлять 500-800 человек, то есть это очень крупный населенный пункт по меркам раннего железного века", - пояснил Новиков, добавив, что исследование городища будет продолжено в 2018 году.

Городище Дикая Яма располагается в Заводоуковском районе Тюменской области. Его площадь - около 10 тыс. квадратных метров. Городище отнесено к археологической культуре раннего железного века.

Ранее сообщалось, что в районе Заводоуковска специалисты Тюменского государственного университета также обнаружили погребение эпохи великого переселения народов. В экспедиции участвовали специалисты-почвоведы из Института географии РАН (Москва) и Института криосферы Земли (Тюмень).