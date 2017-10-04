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Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в Челябинске

Новости Урала
4 октября, 12:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В здании правительства Челябинской области прошла эвакуация

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Эвакуация прошла днем в среду в здании правительства Челябинской области после сообщения о минировании. По данным полиции, поступали также звонки об угрозах взрыва еще в нескольких зданиях в Челябинске.

"Сегодня, около 13:10 местного времени (11:10 мск), нас эвакуировали после сообщения о минировании", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, не уточнив количество эвакуированных. Собеседник агентства добавил, что у здания администрации работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. "Сейчас полиция проводит мероприятия и устанавливает личности звонивших", - пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.

По информации местных СМИ, кроме здания правительства, эвакуация проведена также на одном из местных телеканалов и в одной из школ.

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