Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в Челябинске

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Эвакуация прошла днем в среду в здании правительства Челябинской области после сообщения о минировании. По данным полиции, поступали также звонки об угрозах взрыва еще в нескольких зданиях в Челябинске.
"Сегодня, около 13:10 местного времени (11:10 мск), нас эвакуировали после сообщения о минировании", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, не уточнив количество эвакуированных. Собеседник агентства добавил, что у здания администрации работают сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. "Сейчас полиция проводит мероприятия и устанавливает личности звонивших", - пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.
По информации местных СМИ, кроме здания правительства, эвакуация проведена также на одном из местных телеканалов и в одной из школ.