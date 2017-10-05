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Источник: несколько школ и ТЦ эвакуировали в Челябинске после звонков о минировании

Новости Урала
5 октября, 13:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В среду сотрудники правоохранительных органов проверили в городе порядка 40 зданий после сообщений об опасных предметах

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Порядка восьми школ и несколько торговых центров эвакуировали в четверг в Челябинске после телефонных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Похоже, началась новая волна эвакуаций. В Челябинске сегодня эвакуировали порядка восьми школ и несколько торговых центров после телефонных сообщений о… минировании", - отметил собеседник агентства.

В среду в Челябинске сотрудники правоохранительных органов проверили порядка 40 зданий после многочисленных сообщений об опасных предметах.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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