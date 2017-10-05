Источник: несколько школ и ТЦ эвакуировали в Челябинске после звонков о минировании

Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноябряСпорт 5 октября, 14:58
Счастье работать в КозельскеВ стране 5 октября, 14:55
Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во ФранцииКультура 5 октября, 14:48
В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снегВ стране 5 октября, 14:48
Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"Политика 5 октября, 14:41
По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручкиНовости партнеров 5 октября, 14:27
Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетовНовости партнеров 5 октября, 14:20
Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тоннТранспорт 5 октября, 14:08
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроКультура 5 октября, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Порядка восьми школ и несколько торговых центров эвакуировали в четверг в Челябинске после телефонных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Похоже, началась новая волна эвакуаций. В Челябинске сегодня эвакуировали порядка восьми школ и несколько торговых центров после телефонных сообщений о… минировании", - отметил собеседник агентства.
В среду в Челябинске сотрудники правоохранительных органов проверили порядка 40 зданий после многочисленных сообщений об опасных предметах.
Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").