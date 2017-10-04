Источник: несколько торговых комплексов эвакуированы из-за угроз в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители нескольких торговых комплексов эвакуированы в Челябинске после телефонных сообщений об опасных предметах на их территории, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Действительно, к числу эвакуированных после телефонных сообщений об опасных предметах зданий в Челябинске прибавилось несколько торговых центров", - сказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, эвакуация затронула порядка 10 объектов торговли. Всего же в среду в Челябинске и его городе-спутнике Копейске было эвакуировано свыше 50 зданий.

Ранее сообщалось, что из-за угроз были эвакуированы правительство Челябинской области и администрация города. Как сообщили ТАСС в пресс-службах этих ведомств, сотрудники уже вернулись в свои кабинеты.

В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. Сейчас полиция устанавливает личности звонивших, пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.